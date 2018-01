Bageren bød indenfor

Digebageren har nu været i Bredebro i to uger og bød torsdag indenfor til reception, for at takke for den gode modtagelse.

Bredebro: Per Snitgaard er indehaver af Digebageren i Højer og for 14 dage siden åbnede han også bageri i Bredebro, hvor han torsdag eftermiddag havde inviteret til reception. Han havde inviteret kunder, forretningsforbindelser, naboer og venner indenfor i det nye bageri, for at takke dem for den gode modtagelse og for at markere, at bageriet nu er kommet godt fra start.

- Man mærker tydeligt at folk i Bredebro har savnet at have en bager. Der er mange, der kommer ind og mange kommer igen og igen. Så jeg oplever virkelig, at de lokale bakker op om min nye butik, siger Per Snitgaard, der godt kan lide tanken om, at han er bager i et lille samfund.