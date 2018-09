Fremtiden for aktivitetsparken "Hjemsted - Danernes Verden" bliver et af emnerne på det forestående budgetseminar, som Tønders politikere samles om på torsdag. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Torsdag og fredag i denne uge starter slutspurten for næste års budget for Tønder Kommune. Målet er et anlægsbudget på omkring 100 millioner kroner, og så er der lagt op til at bruge af kommunens kassebeholdning.

SKÆRBÆK: Det minder lidt om et pavevalg. Torsdag morgen mødes de 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Tønder og en række udvalgte embedsmænd i Skærbæk Fritidscenter. De har en fælles opgave: Tønder Kommunes økonomiske køreplan for 2019 skal lægges. De politiske forhandlinger foregår bag lukkede døre og vil stå på hele dagen. Efter planen fortsætter drøftelserne fredag i en noget mindre målestok - dog kun med forhandlingslederne fra de enkelte partier. Hvis alt flasker sig, så vil der - i overført betydning - vælte hvid røg op af rådhusets skorsten hen på dagen som tegn på, at der er indgået et budgetforlig, der bakkes op af et bredt politisk flertal. Sådan har det været mange gange før, om det også sker i år, må tiden vise. Borgmester Henrik Frandsen (V) er optimist. - Det er jeg, fordi vi har arbejdet med budgettet i blandt andet fagudvalgene og på et minibudgetseminar i lang tid. Jeg har også haft drøftelser på tomandshånd. De tilsiger mig, at der er god basis for at lave et budget. Men man kan jo aldrig vide, siger Henrik Frandsen.

Anlægskroner Ifølge oplægget fortsætter Tønder Kommune i 2019 med samme serviceramme og niveau som i indeværende år. På anlægssiden er der rundt regnet 105 millioner kroner at gøre godt med. Hovedparten af dette beløb er på forhånd øremærket til store projekter som skolebyggeriet i Skærbæk, udrulningen af Tøndermarsk Initiativet samt skolerenoveringspuljen, som politikerne er blevet enige om ved tidligere års budgetlægning. - Så der er faktisk ikke så mange penge at råde over, siger Henrik Frandsen. Den socialdemokratiske gruppeformand Eike Albrechtsen er forud for budgetseminaret optaget af at slå et slag for både de unge og de udsatte. - For os er det vigtigt, at der ikke bliver skåret for hårdt på de sociale områder. Vort ønske er bedre forhold for netværket for de psykisk udsatte. Sådan som det er nu på Schweizerhalle, fungerer det ikke, siger hun. Socialdemokraterne foreslår også at genføre og udvide skolernes muligheder for at tage på ekskursioner ud i vadehavsområdet. Det vil øge interessen for nærområdet og give de unges uddannelse et løft, siger Eike Albrechtsen.