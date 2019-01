Bærkongen fra Gasse vil dyrke medicinsk cannabis

Allerede i dag går en højspændingslinje forbi tæt på Vibegaard, som ligger i baggrunden. Linjen graves dog ned, før den nye 400-kV-linje kommer om et par år. Anders Sørensen er ikke tilfreds med, at et stort millionprojekt risikerer at dø på grund af den langsommelige udpegning af den nye linjeføring. Foto: Martin Franciere

Bæravleren Anders Sørensen i Øster Gasse vil dyrke medicinsk cannabis. En investor er klar til at skyde et stort, tocifret millionbeløb i et væksthus - og arealet er klar. Men den kommende højspændingslinje spænder ben.

ØSTER GASSE: Projektet ligger klar, investoren står på spring med millioner af kroner, og den daglige driftsleder står også klar i kulissen. Men der er et enkelt aber dabei: Den kommende højspændingslinje fra Endrup i nord til Nibøl i syd, skal føres gennem Øster Gasse. Det er bærkongen fra Øster Gasse, Anders Sørensen, der har et projektet om dyrkning af medicinsk cannabis på hånden. Sidste sommer blev der åbnet for en fire år lang forsøgsperiode, hvor der er muligt at behandle med medicinsk cannabis i Danmark. Og skal man skal have noget ud af forsøgsordningen, så skal man sidde forrest i bussen, når den kører. - Vi vil gerne være med fra starten af, men det er som at købe en lottokupon, siger Anders Sørensen. Han understreger, at den første tid er at betragte som kostbar læretid. Desuden er der ingen, der ved, om forsøgsordningen forlænges - derfor er den store investering også at betragte som en økonomisk satsning.

Stort væksthus Imidlertid er der usikkerhed om den kommende 400-kV-linje, som skal føres ned over Øster Gasse i et 950 meter bredt bælte. For hvor skal masterne stå? Ingen har lyst til at kaste sig ud i projektet, før der er vished for, hvor højspændingsmasterne helt præcist bliver placeret. Anders Sørensen er reelt ligeglad med, hvor tæt masterne kommer på det kommende 5000 kvadratmeter store væksthus - om det bliver øst eller vest for bygningen er mindre vigtigt. Men han kan fra Energinet, der udpeger linjeføringen, ikke få helt præcist at vide, hvor føringen skal være. Det frustrerer Anders Sørensen og ikke mindst investoren, der står klar i kulissen med et stort, tocifret millionbeløb. - Vi tror selvfølgelig stadig på, at det er et projektet, der kan blive rigtig godt. Men det er svært at forstå, at virksomheder holdes hen i uvished i op til to år - det er lang tid at holde folk som gidsler. Kommer vi ikke snart med, bliver det ikke til noget, siger Anders Sørensen.

Sætter udvikling i stå Investeringen i et væksthus vil på sigt kaste 20-25 højt skattede arbejdspladser af sig, vurderer Anders Sørensen. Borgmester Henrik Frandsen (V) er lige så interesseret i arbejdspladserne som Anders Sørensen og kan godt forstå frustrationerne over den langsomme sagsgang. - Det er da stærkt utilfredsstillende, at det sætter udviklingen i stå i hele båndet ned gennem kommunen. Tønder Kommune ville ikke kunne tillade sig at behandle borgerne på den måde, som staten åbenbart kan det, siger Henrik Frandsen og tilføjer: - Manden har krav på et svar. Henrik Frandsen er klar til at arbejde for en hurtig løsning, men han ved også, at det kan være op ad bakke. - Spørgsmålet er, om jeg får samme besked.

Lang ventetid Hos Energinet.dk er det projektleder Christian Jensen, der skal føre den nye højspændingslinje ud i livet. Han fortæller, at hele projektet i bedste fald er klar i første kvartal i 2020. Projektlederen har godt hørt om cannabis-projektet i Øster Gasse og forstår godt frustrationerne over, at man ikke kan komme i gang. - Vi arbejder på at konkretisere linjeføringen. Der er nogen i klemme, og det ved vi. Men det er ikke sådan, at jeg kan gå ud at sige til dem, om det kan lade sig gøre, vi er nødt til at være færdige med processen, siger Christian Jensen og tilføjer: - Det er lang tid at vente, og det kan jeg sagtens forstå. Det er bestyrelsesformanden i Familien Bonnichsen Holding A/S, Per Jensen, der står klar med millioninvesteringen. Selv om han har god tålmodighed, så kan han heller ikke vente i evigheder på at få grønt lys fra Energinet. - Det er træls, at sagen trækker så længe ud. Jeg synes, det er trist, siger Per Jensen, der allerede har brugt op mod en million kroner på projektet.