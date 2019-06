Babylykke på Højer Art Jam: En lille ny kunstner så dagens lys

- Det kom som noget af en overraskelse for dem, da der stadig er seks uger til termin. Men de har det alle godt efter omstændighederne, fortæller formand for Højer Art Jam, Steffie Pedersen.

Forlænget ophold i Danmark

Højer Art Jam slutter søndag, men det tjekkisk/finske kunstnerpar får nu forlænget opholdet i Danmark.

- Den lille ny har brug for lidt hjælp her i starten, så de bliver i Danmark lidt endnu, fortæller Steffie Pedersen.

Jan Lastovicka stod for malerdelen af børnekunstprojektet under ArtJam, men da fødslen gik i gang, måtte der findes en løsning.

- Det løste vi uden problemer med skolen, så det fandt vi hurtigt ud af. Der var ingen problemer i det. Vi er bare glade og stolte af vores lille Art Jam-baby, konstaterer Steffie Pedersen.

Højer Art Jam får åbenbart følelserne frem hos deltagerne. Således kan Art Jam nu bryste sig af at have leveret et bryllup, en navngivning og altså en fødsel under arrangementet gennem årene.