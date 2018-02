Bål på diget på Rømø

RØMØ: Der tændes bål på diget syd for dæmningen på Rømø onsdag aften. Den 21. februar markeres "Pers Awten" og på Rømø er den lokale husholdningsforening, spejderne og Rømøforeningen gået sammen om at holde den gamle tradition i hævd.

"Pers Awten" er en flere hundrede år gammel tradition langs vadehavskysten. Den aften tog man afsked med hval- og sælfangerne, der tog på togt ved Island og Grønland efter at have tilbragt vinteren derhjemme. Bålet var en farvelhilsen til dem, mens de sejlede bort, og bålet er samtidigt også et farvel til vinteren.

På Rømø er alle inviteret med. Der kan købes kaffe, te, øl og vand, og spejderne sørger for, at der kan bages gratis snobrød, fortæller formanden for Rømøforeningen, Kim wittrup.