BUPL: Vi får mange af denne type sager

Jonna Jul Gudmundsen, formand for BUPL Sydjylland, mener, man skal passe på de voksne, der passer på børn og unge. Hun oplever et øget antal sager om magtanvendelse.

- Selvfølgelig skal vi have redskaberne til at kunne håndtere de her konfliktsituationer, der opstår - som de jo gør tit - men vi kan også se, at det har forandret sig med hele den inklusion, siger Jonna Jul Gudmundsen, der også oplever, at der bliver færre af de pædagoger og lærere, der skal håndtere situationerne.

Hun slår fast, at hun ikke kender til det konkrete barn i sagen fra Agerskov. Men hun oplever et øget antal sager om magtanvendelse, og hun tilskriver dem den øgede inklusion. Hun påpeger, at man som voksen nogle gange er nødt til at gribe ind.

Efter BUPLs involvering valgte Tønder Kommune at annullere bortvisningen, da der ikke var grundlag for denne - en form for magtanvendelse var nødvendig i den konkrete sag, fortæller Jonna Jul Gudmundsen.

- Dem får vi rigtig mange af, hvor vores medlemmer kommer i klemme. Så det er slet ikke ukendt, at vi er inde i de sager, og skal have belyst, hvad det handler om, fortæller hun.

Ændret til suspendering

Hun er glad for udfaldet af Agerskov-sagen, hvor BUPL kunne hjælpe.

- Det glæder mig, fordi vi skal passe på vores pædagoger og lærere, der tager sig af vores børn og unge, siger hun.

- Det her har altså konsekvenser, at vi bliver ved med at sige, at alle børn skal inkluderes. Det er ikke sundt for alle børn, fortæller hun.

Fagchef for børn og skole i Tønder Kommune, Per Hansen, oplyser til JydskeVestkysten, at det er korrekt, at kommunen i et mæglingsmøde med BUPL ændrede bortvisningen til en suspendering.

- Med en suspendering modtog personen sin løn for den resterende del af ansættelsesperioden, der på forhånd var tidsbegrænset, oplyser Per Hansen.

Per Hansen tilføjer, at man tager den afsagte dom til efterretning, men at kommunen ikke har foretaget sig noget fejlagtigt i sagen.