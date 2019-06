BK Frem sender FC Sydvest under stregen

FC Sydvest 05 tog lørdag imod BK Frem på hjemmebanen i Tønder. FC Sydvest havde i stor stil brug for de tre point for at kunne holde håbet oppe om videre avancement i 2. division til næste sæson.

Tønder: FC Sydvest 05 spillede en flot kamp imod topholdet BK Frem. De havde deres chancer for at sende bolden i nettet flere gange, dog viste BK Frem sig fra deres bedste side, og lukkede kampen i det 89. minut med et mål til 1-2.

FC Sydvest 05 kom fint fra start og matchede topholdet godt. Begge hold havde gode chancer for mål, men i sidste ende skulle det blive FC Sydvest selv, der lagde bolden ind over egen mållinje. Det var et indlæg fra BK Frem i det 25. minut, som endte med at ramme et par FC Sydvest-spillere og trillede over linjen.

- Vi laver et selvmål, hvor den på en eller anden forkludret måde ryger ind over mållinjen. Jeg ser ikke selv helt, hvad der sker, udtaler cheftræner Hans Henrik Andreasen.

Til anden halvleg var det et mere fokuseret FC Sydvest-mandskab som trådte ind på banen. Der var mere fart i spillet, og hjemmeholdet fik spillet sig til større chancer. Der kom en forløsning for FC Sydvest i det 80. minut, da Christian Degn efter et hjørnespark headede bolden ind til 1-1.

- Vi spiller mere direkte og skaber flere chancer. Vi får nogle relativt store chancer, og dem burde vi have vundet på, siger Hans Henrik Andreasen.

Dog havde BK Frem ikke tænkt sig at tage et uafgjort resultat med fra kampen. BK Frem fik et frispark uden for feltet i det 89. minut, hvor Tonni Adamsen fint sparker bolden ind til 1-2 for BK Frem. Kampen endte 1-2, og det betyder for FC Sydvest, at de nu er under stregen og er meget afhængige af de øvrige resultater den kommende weekend.

- Vi bliver nødt til at gå efter chancen og i princippet kunne uafgjort også være nok, hvis der er et af de to hold over os, der taber, afslutter Hans Henrik Andreasen.

2. Division, nedrykningsspil FC Sydvest 05 - BK Frem: 1-2