Audi stjålet fra Emmeske Biler beslaglagt i Sydspanien

Tønder: Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyste i starten af juli en ung mand, som stak af under en prøvetur i en Audi fra Emmerske Biler ved Tønder.

Den cirka 25-årige mand var én af to mænd, der hos Emmerske Biler fik en prøvetur i en Audi S3 Hatchback fra 2016, men hverken mand eller bil vendte nogensinde tilbage efter prøveturen. Og det er der en god grund til, for bilen var på vej til Sydeuropa, hvor den nu er dukket op. Her er den beslaglagt af spansk politi fra en bilforhandler i Marbella i Sydspanien - det fortæller ejerne af Emmerske Biler, Ole Frisk Petersen og Peter A. Petersen.

Marbella ligger mellem Malaga og Gibraltar.

Køreturen må have taget et par dage for manden, for der er præcis 2655 kilometer ad vejnettet fra Emmerske til Marbella.

De to bilhandlere fortæller, at snydepelsen gav Audien fra Emmerske i bytte for en anden bil. Snyderiet blev først opdaget, da bilhandleren i Marbella henvendte sig til Emmerske Biler for at få tilsendt bilens originale papirer, fortæller Peter A. Petersen og Ole Frisk Petersen.

Emmerske Bilers to ejere venter nu på, at Audien, der stod til salg til 419.995 kroner, udleveres fra spansk politi. Hvor lang tid det tager samt bilens tilstand, kender hverken Ole Frisk Petersen eller Peter A. Petersen noget til.