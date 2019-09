Audi-biljagt trækker tråde til Nordjylland

43-årig flugtbilist var eftersøgt for indbrud.

Ved Skærbækcentret lykkedes det politiet med i alt otte patruljevogne og flere motorcykler at få bragt en stjålen Audi SQ5 til standsning ved centret og anholdt føreren. Der er tale om en 43-årig mand fra Nordjylland. Biljagten begyndte på E45 Sønderjyske Motorvej, og strakte sig tværs gennem Jylland, inden politiet fik standset bilen ved Skærbækcentret.

Indbrudssager

Den hurtige Audi blev stjålet ved et indbrud i Nordjylland, og det er politiets teori, at den 43-årige mand har forbindelse til flere indbrud, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Han var i forvejen eftersøgt for et indbrud, og bilen er også stjålet ved et indbrud i Nordjylland. Den blev stjålet den 4. september, forklarer han.

Den 43-årige blev fremstillet i retten fredag.