Asylansøgere valfarter til døbefonten i Nørre Løgum

Sognepræst i Nørre Løgum Kirke, Bent Oluf Damm, har døbt en del kristne asylansøgere. For ham er det vigtigt, at de forstår, hvad dåben betyder. Både i forhold til Gud og i forhold til deres fremtid.

- Det er kommet ind under huden og ind i hjertet. Når et voksent menneske, der brændende ønsker sig at blive døbt, fortæller mig sin beretning - så er jeg ikke lavet mere af granit, end at det rører noget dybt inde i mig. Det er blevet min næste, forklarer han.

Det har ikke været nogen let beslutning for Bent Oluf Damm at sige ja. For han er bevidst om, at det kan have stor betydning for de kristne asylansøgeres fremtid og deres fremtidige relation til hjemlandet. Men han har alligevel, efter grundig overvejelse, sagt ja til at forestå dåbshandlingen.

Kan få konsekvenser

Han gør meget ud af at oplyse asylansøgerne om, at det kan få konsekvenser for dem at blive døbt. For i nogle af de lande, de kommer fra, er det forbudt at konvertere til kristendommen. Det er blandt andet tilfældet for iranske asylansøgere.

- Jeg tager en grundig snak med dem. Jeg har fået dåbsritualet på farsi, som vi gennemgår sammen, og får en snak om, hvad det betyder. Derudover skriver de under på, at de forstår betydningen og de eventuelle konsekvenser, det kan have i forhold til deres hjemland, forklarer Bent Oluf Damm.

At blive døbt kan muligvis have indflydelse på den ansøgning om asyl, som asylansøgerne har indgivet. Det er også noget, som Bent Oluf Damm har tænkt meget over.

- Jeg ved simpelthen ikke, om det er nemmere for dem at få asyl, hvis de er døbt. Men netop derfor, er det virkelig vigtigt for mig, at jeg har grundige samtaler med dem. Jeg vil ikke beskyldes for at udføre 'bekvemmelighedsdåb' eller 'straksdåb'. Derfor er jeg sikker på, at de ved inden dåben, at de kan få problemer i deres hjemland, hvis de vælger at blive døbt, siger Bent Oluf Damm, og fortsætter:

- På baggrund af mine grundige samtaler med dem inden dåben, kan jeg godt bekymres over asylansøgernes videre sagsbehandling, når jeg oplever, at de døbte alligevel kan blive afvist på grund af tvivl om deres kristendoms ægthed.