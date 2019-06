Højer genlyder i disse dage af motorsaves arbejde under Højer Art Jam. I år deltager 40 elever fra Digeskolens indskoling i et børnekunstprojekt.

HØJER: Højers snævre gader gennemlyder i disse dage af motorsaves hårde arbejde i egetræ. Det er igen tid til international og national bevågenhed under Højer Art Jam, hvor kunstnere fra hele verden mødes og arbejder i træ en hel uge.

Modsat tidligere, er Højer Art Jam i år ikke placeret ved Kiers Gaard i Højers udkant. Til gengæld finder man arbejdende kunstnere forskellige steder - blandt andet på Torvet, ved vandtårnet og parkeringspladsen bag Skolevej 1.

Her på p-pladsen har en gruppe træskærere mandag travlt med at skære de store egekævler til, så de er til at arbejde med.

Formand for Højer Art Jam, Steffie Pedersen, fortæller, at det ikke er med Højer Art Jams gode vilje, at man ikke kan arbejde samlet på ét sted.

- Vi har fået en ny beliggenhed, fordi Kiers Gaard var lejet ud til anden side, siger hun og tilføjer, at man gjorde sig overvejelser om at flytte arrangementet uden for Højer by. Men sådan blev det altså ikke.

- Vi vil gerne have folk til Art Jam og Højer. På den måde får vi folk i gaderne, siger Steffie Pedersen.