Arrild Børnehus har fordoblet småbørnsgruppen

De to bygninger ligger så tæt, at der sidenhen er bygget en mellembygning, som indeholder en stor og rummelig garderobe og begge huse hænger nu sammen og indeholder et næsten dobbelt så stort antal kvadratmeter.

- Da jeg blev ansat, fik jeg at vide at jeg skulle sørge for flere børn i børnehuset, og det har jeg gjort. Dengang var der 26 og nu er der 37 børn, fortæller en tilfreds leder af børnehuset, Tina Lange, og hun var da også både synlig stolt og rørt, da hun holdt tale til den officielle indvielse af det nye hus fredag eftermiddag.

Den store søgning til Arrild Privatskole og Børnehuset skyldes ikke et øget børnetal i distriktet, fortæller Helle Vibeke Hansen fra kommunens børn og skoleforvaltning. Ifølge afdelingsleder Tina Lange skyldes det stigende børnetal et aktivt tilvalg blandt forældre. Flere af institutionens børn kommer fra Tønder kommunes nordvestlige del og der er også børn fra Arnum i Haderslev Kommune.

Festtaler og snoreklip

Forældre, bedsteforældre og andre interesserede var fredag inviteret til officiel indvielse, hvor bestyrelsesformand Per Dalgaard startede med at takke multihusets bestyrelsen og de mange frivillige for deres velvillighed.

Efterfølgende var det Tina Lange, der som leder af børnehuset holdt en varm tale om fællesskaber, læring, tryghed og tillid, som er børnehusets værdier og som nu kan folde sig væsentlig bedre ud i de nye rammer, lød det fra en synlig stolt og bevæget leder.

Borgmester Henrik Frandsen var kommet til privatskolen for at klippe snoren og lykønske byen og institutionen med det flotte byggeri.

- Tillykke med jer selv og med det I kan. For I kan noget her i Arrild, når I kan få 37 børn til at vælge jer til, og det har jeg stor respekt for, lød det blandt andet fra borgmesteren.