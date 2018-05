Arrig kvinde brækkede næsen på dørmand

Tønder: En dørmand måtte natte til lørdag på skadestuen efter mødet med en særdeles arrig kvinde.

Kvinden, der er 26 år og fra Tønder, blev temmelig sur over at blive bortvist fra diskoteket, og det gik ud over dørmanden, som hun nikkede en skalle, slog med knytnæve i ansigtet og spyttede på. Hun smadrede også et vindue med en stol, før hun kom under kontrol.

Voldskvinden blev anholdt og præsenteret for en række sigtelser.