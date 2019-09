Arkæologer skal følge rekonstruktionen af Fiskbæk Bro

Arbejdet med at rekonstruere den nedrevne Fiskbæk Bro, skal følges tæt af arkæologer - for kommunens regning. Afdelingschef håber ikke, at arkæologiske fund udskyder den stramme tidsplan.

- Det hører til sjældenhederne, at vi får lov til at grave i fortidsminder - de er jo normalt fredede, siger hun.

Tenna Kristensen fortæller, at det bliver spændende at følge arbejdet i Fiskbæk.

TOFTLUND: Arbejdet med at genetablere den tidligere fredede Fiskbæk Bro - der ved en fejl blev revet ned sidste år under en renovering - skal følges tæt af arkæologer fra Museum Sønderjylland.

Den oprindelige Fiskbæk Bro blev ved en fejl revet ned i forbindelse med en renovering i januar sidste år.Broen var opført i kampesten i 1770'erne og fredet. Slots- og Kulturstyrelsen har påbudt Tønder Kommune at genopføre den nedrevne bro på den oprindelige placering. Ifølge et påbud fra Slots- og Kulturstyrelsen skal arbejdet med at genopføre Fiskbæk Bro være tilendebragt før den 1. januar 2020.

- Hvis de finder noget, kan det stoppe hele projektet, siger afdelingschefen og tilføjer, at Tønder Kommunes betaling kan variere lige fra et ganske lille beløb til "store omkostninger".

- Vi skal følge med i, om der dukker for eksempel rester af en endnu ældre bro eller et vadested op, som så skal registreres, siger museumsinspektøren.

Synlig granit

Christian Kjær-Andersen oplyser, at arbejdet med at genetablere Fiskbæk Bro starter i denne uge. Som noget af det første etableres der en såkaldt omløbskanal, så vand med fisk og smådyr kan ledes uden om arbejdsstedet. Dermed er vejen fra dags dato spærret af, ligesom broen ikke længere er farbar.

Arbejdet med at genetablere Fiskbæk Bro kommer til at koste Tønder Kommune, og dermed skatteborgerne, rundt regnet 1,5 millioner kroner. Tidligere på sommeren var to broforslag i spil: At der blev etableret en granitbro ved siden af den nye rørbro, eller at den nye rørbro pilles ned og man genskaber en ny granitbro på samme sted, der så vidt muligt lever op til nutidens krav til kørende trafik. Sidste løsning blev valgt.

- Broen bliver opbygget som en moderne bro, men med synlig granit, siger Christian Kjær-Andersen.