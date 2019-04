SKÆRBÆK: En 33-årig mand fra Sommersted blev tirsdag formiddag fløjet til Odense Universitetshospital med helikopter, efter han kom slemt til skade i en arbejdsulykke på Overbyvej i Skærbæk, oplyser politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Under arbejdet med den her flishugger får han den ene hånd i maskinen. Han er blevet fløjet til Odense, men vi har ikke yderligere om hans tilstand for nu, forklarer Thomas Berg.