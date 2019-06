Antallet af vielser stiger igen i Tønder

Der blev sidste år foretaget 1964 vielser i Tønder Kommune. Mange af parrene kommer fra udlandet for at blive viet i Tønder, men en central kontrolenhed har betydet et stort fald i vielserne i år. Tallet har dog rettet sig på det sidste. På billedet er det et amerikansk/canadisk par, der blev viet i rådhussalen. Arkivfoto: H. C. Gabelgaard

Efter at have ligget underdrejet i vinter og foråret, er antallet af vielser igen på vej op i Tønder Kommune. Fagchef mener, at kommunen kunne varetage sagsbehandlingen bedre end en ny, central enhed i Odense.

TØNDER: Efter et stærkt fald i antallet af vielser i Tønder Kommune, er tallet igen på vej opad. Faldet i vielserne - hvor langt størstedelen er udenlandske par - sker efter at sagsbehandlingen den 1. januar er flyttet fra de enkelte kommer ud til en ny central enhed i Odense. I januar er der kun registreret 13 par, der blev viet, mod 149 par i samme måned sidste år. Siden er tallet dog steget betragteligt, og niveauet er nu næste oppe på tidligere tiders. Således blev der i maj registreret 166 vielser mod 176 året før. Det er især de udenlandske vielser, der falder i antal her i kommunen. En af grundene til, at den centrale enhed, Familieretshuset, blev oprettet i Odense, var, at regeringen ville proforma-vielserne til livs. Men samlingen i den centrale enhed er gået stærkt ud over vielsesafdelingen på Tønder Rådhus, der nu er stærkt amputeret. Her er man gået fra fem giftefogeder til halvanden. Nedgangen er dog sket uden fyringer, da der er rykket rundt på folk internt på rådhuset, mens en enkelt giftefoged er gået på pension, oplyser en medarbejder i afdelingen.

Familieretshuset i maj 2018 vedtog Folketinget med et bredt flertal en lov, som per 1. januar flyttede prøvelser af ægteskab fra udenlandske par fra kommunerne til en central enhed hos Statsforvaltningen i Odense under nanvet Familieretshuset.Lovens hensigt er blandt andet at forhindre ophold i EU gennem proformaægteskaber.



Gebyret for at søge om prøvelsesattest for udenlandske par er fordoblet fra 870 kroner til 1681 kroner. Pengene tilfalder i dag staten.

Foto: Foto: Jacob Schultz Efter at have været nede på 13 vielser i hele januar, er antallet af danske og udenlandske par, der bliver viet i Tønder Kommune, atter på vej op. Arkivfoto

Vigtigt fysisk møde Fagchef for borgerservice, it og digitalisering i Tønder Kommune, Thomas Dam, fortæller, at man er med på, at man skal forhindre proforma-ægteskaber. Men det handler om at sikre den bedste sagsbehandling, mener han. - Om sagsbehandlingen skal foregå i den centrale enhed eller hos kommunen, er et spørgsmål om, hvor opgaven løses bedst, og da er det vores holdning, at kommunen kan løse den opgave bedst, siger Thomas Dam. Fagchefen fortæller, at medarbejderne i Tønder Kommune er i kontakt med de kommende brudepar, når de nogle dage før selve vielsen, er til samtale hos kommunens giftefogeder. - Her er det vores oplevelse, at det fysiske møde er en stor del af vores vurdering af, om der er tale om proforma eller ej, og det er fordi vores giftefogeder har en stor indsigt i de forskellige landes skikke og derfor ved, hvilke signaler vi skal holde øje med.

Stikprøvekontrol Det er Thomas Dams vurdering, at man i Tønder Kommune altid har leveret en høj kvalitativ sagsbehandling. Det er også derfor, at kommunen er blevet brugt som sparringspartner for andre kommuner, Udenrigsministeriet, samt grænsepolitiet, fordi giftefogederne har sagsbehandlet på et meget højt niveau. - Den centrale enhed ser ikke brudeparrene fysisk, med mindre der er tale om bestemte konstellationer af par eller stikprøvekontrol, og det er efter vores opfattelse en stor ulempe, siger Thomas Dam, som mener, at kommunerne lokalt har bedre mulighed for at løse opgaven end den centrale enhed. - Hvis kommunerne fik adgang til de samme redskaber som den central enhed, vil det være vores opfattelse, at vi kunne løfte sagsbehandlingskvaliteten endnu højere, end man kan i den central enhed, siger fagchefen. Antallet af vielser i Tønder Kommune til og med maj var på 446 vielser, mens tallet for hele 2018 endte på 1964 vielser. Til sammenligning blev der i Esbjerg Kommune hele sidste år viet 1825 par.