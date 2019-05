Det frontale sammenstød mellem to personbile på rute 11 ved Sæd var en af i alt tre dødsulykker i Tønder Kommune sidste år. Foto: Uwe Iwersen

Trods store investeringer i trafiksikkerhed er antallet af tilskadekomne ved trafikuheld og ulykker på vejene i Tønder Kommune steget i 2018. Med 47 kvæstede og tre døde er det det højeste tal siden 2013. Indsatsen for mere sikkerhed fortsætter.

TØNDER: Den 25. april om morgenen blev der slået storalarm hos Brand & Redning i Tønder. Meldingen lød på et frontalt sammenstød mellem to personbiler på Sønderløgum Landevej ved Sæd. To unge mænd i hver sin bil var livsfarligt kvæstet. Endnu på uheldsstedet udåndede den 21-årige Kasper Pedersen fra Uge. Den voldsomme ulykke var en af mange, for mange, uheld og ulykker, der skete på vejene i Tønder Kommune i 2018. I alt viser netop offentliggjorte tal, at 47 personer kom til skade og tre omkom sidste år. Dermed er det antal af tilskadekomne/dræbte i trafikken i Tønder Kommune sidste år steget med 12 personer i forhold til 2017, hvor det samlede antal tilskadekomne/dræbte lå på 38. Af de 50 registrerede kvæstede/dræbte i 2018 kom 36 ud for uheld på kommunens veje. De øvrige 14, herunder også Kasper Pedersen, var involveret i uheld/ulykker på statsveje.

Tre dødsulykker I 2018 skete der tre færdselsulykker med dødelig udgang i Tønder Kommune.Den 14. april omkom en 28-årig mand i en soloulykke ved højlys dag på rute 11 ved Døstrup. En passager i bilen blev alvorligt kvæstet.



Den 25. april døde en 21-årig mand i et frontalt sammenstød ligeledes på rute 11 ved Sæd. En modkørende bilist blev alvorligt kvæstet.



Den 11. december blev en 86-årige kvindelig cyklist dræbt i en såkaldt højresvingsulykke i Tønders nordlige industrikvarter, hvor hun blev påkørt af en lastbil.

Foto: Foto: Uwe Iwersen 47 personer kom til skade og tre døde i trafikken i Tønder Kommune sidste år. Dermed går udviklingen for andet år i træk den forkerte vej. Billedet er fra dødsulykken ved Sæd i april sidste år. Foto. Uwe Iwersen

Forkert vej Det er andet år i træk, at antallet af tilskadekomne stiger, og det er nu det højeste antal siden 2013, viser den foreløbige opgørelse. Trods den uheldige udvikling ligger antallet af tilskadekomne dog fortsat under den beregnede målsætning for 2018 på maksimalt 40 personskader for kommunens veje. I 2020 må der ifølge målsætningen maksimalt komme 33 personer til skade på de kommunale veje i Tønder Kommune.

Det koster det Investeringer i trafiksikkerhed og dermed forebyggelse af uheld er samfundsøkonomisk set yderst fornuftige. Det fremgår af en undersøgelse, som Danmarks teknoligske Universitet (DTU) har foretaget. Her er de samfundsmæssige personrelaterede uheldsomkostninger ved uheld/ulykker beregnet som følger:Dræbt person: 34,5 mio. kr.



Alvorligt kvæstet: 5,3 mio. kr.



Lettere kvæstet: 675.900 kr.



Beløbene fremkommer ved at sammenregne udgifter til blandt andet sygehusophold, behandling, pleje, tabte indkomstoverførsler og offentlig forsørgelse.



Kilde: Vejdirektoratet/Cowi-rapport fra 2013

Målrettet indsats Tønder Kommune bruger hvert år et millionbeløb for at øge trafiksikkerheden, herunder ikke mindst bekæmpelsen af såkaldte sorte pletter, der statistisk set er kryds eller vejstrækninger, hvor der sker forholdsvis mange uheld. Indsatsen har også været koncentreret omkring sikringen af skolevejene. Det sker med blandt andet fokus på skolepatruljeanlæg og hastighedsdæmpende foranstaltninger, der på det seneste er gennemført i Arrild, ved skolerne i Løgumkloster og netop nu på Søndergade i Bredebro. - Men der er også nogle uheld, der er svært at gøre noget ved, påpeger formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V). Hans udvalg har gennemgået uheldsstatistikken, og den viser, at de fleste personer kommer til skade uden for byerne, i landzonen. Her spiller hastigheden en væsentlig rolle i forhold til alvorligheden, når uheld sker. I Tønder Kommunes trafiksikkerhedsplan fra 2010-2020 er en af målsætningerne, at ingen børn må komme til skade i trafikken på vej til og fra skole.

Mindre spiritus Mens udviklingen i forhold til antal kvæstede personer er gået i den forkerte retning de seneste år, er der også et lyspunkt i sidste års uheldsopgørelse. Således noterer teknik- og miljøudvalget det som "meget positiv", at både antallet af spirituspåvirkede førere og antal af personer, som er kommet til skade i uheld med en spirituspåvirket fører, er stærkt nedadgående. Således er der i 2018 "kun" registreret ét uheld med én tilskadekommen i spiritusuheld i 2018. Set over de seneste ti år, er der også sket en positiv udvikling i antallet af unge, som er kommet til skade i trafikken. Gruppen mellem 16 - 27 år er dog stadig den aldersgruppe, hvor flest kommer til skade. - Fart kombineret med uopmærksomhed spiller en væsentlig rolle, når unge bliver involveret i et færdselsuheld, lyder konklusionen i den fremlagte opgørelse.

Regn og fart Den gælder formentlig også for ulykken, der skete den 25. april ved Sæd. - Manglende dækmønsterdybde kombineret med kraftig regn og en hastighed på ikke under 90 km/t. i en svag kurve kan have været medvirkende til uheldets opstående, skrev bilinspektøren i sin afsluttende rapport.