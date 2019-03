Antallet af hjemmehjælpstimer falder - men hvor meget?

I de fire sønderjyske kommuner er antallet af tildelte timer for hjemmehjælp faldet fra 2007 til 2018. Faldet er mest markant i Tønder Kommune - eller er der en plausibel forklaring på faldet? Det mener fagchefen, mens Ældre Sagen stiller sig tvivlende.

Opsummeret vil det sige, at flere ældre borgere får væsentligt mindre hjemmehjælp.

Faldet skal holdes op mod, at der er i samme periode er blevet 22,5 procent flere borgere i gruppen over 67 år.

Ifølge tallene fik borgerne over 67 år i Tønder Kommune i 2007 tildelt 229.424 timer i hjemmehjælp - sidste år var det tal faldet til 135.304 timer. Det svarer til et direkte fald på 41 procent.

TØNDER: Tønder Kommune tildelte i 2018 langt færre hjemmehjælpstimer til borgere over 67 år end det var tilfældet i 2007. Det viser i hvert fald tal fra Danmarks Statistik, som er udtrukket af fagforbundet FOA.

Børge Hansen Rossen, formand for Ældre Sagen Tønder-Højer

Mit indtryk er, at det er en spareøvelse.

Antallet af tildelte timer i hjemmehjælp i de 4 sønderjyske kommuner for 2018 og (2007).Tønder: 135.304 (229.424) = fald på 41 procent Sønderborg: 485.056 (363.688) = Fald på 33 procent Haderslev: 224.120 (245.128) = Fald på 8,5 procent Aabenraa: 250.016 (360.256) = Fald på 31 procent

Hun vil nu påpege tendensen over for kommunen i et snarligt dialogmøde.

- Jeg er bekymret for det, der står i rapporten, siger Karen Hansen, der kan genkende FOAs tal.

Her peger Karen Hansen på en ny rapport, der blev udsendt i slutningen af februar, og som slår fast, at faldet i hjemmehjælp er en landsdækkende tendens.

- Mit indtryk er, at det er en spareøvelse, lyder det fra Børge Hansen Rossen, som sender JydskeVestkysten videre til Karen Hansen, Hostrup, der er medlem af koordineringsudvalget, der dækker Ældre Sagens forskellige afdelinger i Tønder Kommune.

Hos Ældre Sagen for Tønder-Højer kalder formanden Børge Hansen Rossen det faldende antal hjemmehjælpstimer for besparelser.

Kvaler med it-systemer

Men måske er der ikke så meget at påpege. I hvert fald har fagchefen for pleje og omsorg, Aase Koch, en forklaring på det drastiske fald i hjemmehjælpen i Tønder Kommune. Det skyldes simpelthen en systemfejl i indberetningen til Danmarks Statistik, forklarer hun.

- Tønder Kommune fik nyt it-system i 2016. Det havde vi problemer med i 2017 og et andet it-system voldte os også problemer i 2018, siger Aase Koch og forklarer, at fejlen består i, at indberetningerne til Danmarks Statistik fremstår lavere, end de reelt er.

- It-problemerne kan tilskrives 20 procentpoint (cirka halvdelen af de færre timer, red.), forklarer Aase Koch, og uddyber:

- Den anden halvdel skyldes succes med vores rehabiliteringsindsatser, så borgerne bliver mere selvhjulpne, siger Aase Koch.

Hun peger på, at godt nok er andelen af ældre borgere over 67 år steget - men den "tunge" gruppe over 80 år, er i samme periode kun steget otte procent.

Tilbage til Ældre Sagens Karen Hansen, der kalder det for "en interessant oplysning" at it-problemer får skylden for de lave tal. Samtidig tilføjer hun:

- Det stiller jeg mig undrende over for.

Tønder Kommune og Ældre Sagen holder dialogmødet sidst på måneden.