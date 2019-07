En større indsats for at have færre borgere på kontanthjælp og uddannelsesydelser har i Tønder Kommune givet pote. Jan Voss Hansen tilskriver et bedre samarbejde mellem borgere og virksomhederne en del af succesen.

Ifølge Anne-Mette Dalgaard, der er fagchef for sundhed og arbejdsmarked, har kommunen sat hårdt ind på kontanthjælpen. Blandt andet ved at etablere flere småjobs, hvor folk, der er på kontanthjælp, kan komme ud i arbejde på ordinære arbejdsvilkår, men med færre timer:

- Virksomhederne i området er generelt rigtig gode til at give folk en chance og også gøre brug af den støtte og vejledning, vi tilbyder fra jobcenterets side. Det er et samarbejde, jeg glæder mig meget over, og som jeg håber, vil fortsætte fremover, siger Jan Voss Hansen i en pressemeddelelse.

Formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Tønder Kommune, Jan Voss Hansen, er meget imponeret over resultatet, der placerer kommunen på en landsdækkende 16. plads. Han peger på samarbejdet mellem jobcenteret, borgerne og de lokale virksomheder, som en vigtig del af succesen med reduceringen af modtagere af kontanthjælps- og uddannelsesydelser.

Opgørelse fra internetportalen "NB Beskæftigelse" viser at antallet af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere på landsplan stort set er status quo - med et lille fald på 0,7 procent fra 2009 til 2019. Opgørelsen viser også, at for Syddanmarks vedkommende har Fanø og Tønder Kommuner oplevet de flotteste resultater med reduktioner på henholdsvis 19,4 procent og 18,7 procent. Tønder Kommune indtager dermed en 16. plads på landsplan, når det kommer til at have haft det største fald. På landsplan topper Bornholm med et fald på 41,9 procent, mens Brøndby Kommune i den anden ende af skalaen har oplevet en stigning på antallet af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere med 57,1 procent.

Flere stramninger

Fagchefen afviser dog ikke, at faldet også kan have sammenhæng med, at der i løbet af årene er kommet flere stramninger på kontanthjælpen. Det har gjort det sværere at være på kontanthjælp. Det drejer sig blandt andet om stramninger som kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen, der trådte i kraft i 2016.

Kontanthjælpsloftet sætter en grænse for, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser, mens 225-timers reglen betyder, at alle kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde, skal have mindst 225 timers arbejde i løbet af et år for ikke at blive skåret i ydelserne.

Hun understreger dog, at kommunerne har arbejdet meget mere med kontanthjælpsområdet blandt andet på grund af ressourceforløbreformen fra 2013. Den har været medvirkende til, at borgere forbedrer deres arbejdsevne gennem forskellige indsatser og mentorstøtte, så de ikke bliver siddende i kontanthjælpssystemet.

- De, der har været på kontanthjælp i over fem år, bliver kigget på med nye øjne i det nationale projekt "Flere skal med" og en særlig hjælp i kommunen i projektet "Ny Kurs - På vej til job". De, der står i kontanthjælpssystemet og ikke har en mulighed for at vende tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår, hjælpes videre enten ved at komme på ressourceforløb, fleksjob med skånehensyn eller førtidspension, forklarer Anne-Mette Dalgaard.