Ansættelse af turistchef på stand by

Vækstrådet

Vækstrådet bliver et samlende organ for erhverv, turisme, detailområdet og Tøndermarsk Initiativet. Rådet er sammensat af repræsentanter for de fire områder, og opgaven er at udvikle og koordinere erhvervspolitiske indsatser og aktiviteter for at fremme vækst og udvikling i hele Tønder Kommune.