Anneca har mistet sin mor

Anneca Payadi Petersen med det statsborgerskab, hun fik i januar. Hendes mor i Filippinerne er netop død, og Anneca og hendes far har ikke økonomi til at tage dertil. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Anneca Payadi Petersen, der bor ved sin far, Arne Lund Petersen, har mistet sin mor i Filippinerne. Familien forventer, at hun kommer og kan betale for begravelsen, men det er ikke økonomisk muligt for hende.

Tønder: Anneca Payadi Petersen fik i januar 2018 sit danske statsborgerskab. Hun bor ved sin far, Arne Lund Petersen, i Tønder, da hendes mor i Filippinerne ikke kunne tage sig af hende. Men nu har Anneca kun en forælder. - Annecas mor er død. Hun blev indlagt for over to uger siden på grund af en kraftig lungebetændelse. Hun var indlagt i ti dage, men da betændelsen spredte sig til hjertet, fik hun hjertestop, og de kunne ikke genoplive hende, fortæller Arne Lund Petersen. Annecas mor døde forrige lørdag, og det var planen, hun skulle begraves på onsdag den 21. marts, oplyser han.

Anneca Siden sommeren 2016 har Arne Lund Petersen kæmpet for at få dansk statsborgerskab til Anneca, så hun kan blive boende hos ham.



Hun er opvokset på Filippinerne, men kom i 2016 til Danmark, fordi hendes mor ikke længere kunne tage sig af hende.



Hun var i Danmark i ni måneder, men blev derefter udvist.



I september 2017 vendte hun tilbage til Danmark på turistvisum, og i januar 2018 fik hun sit danske statsborgerskab, der er gyldig, til hun er 22 år.