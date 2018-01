Anneca har fået sit statsborgerskab

Mandag var en glædens dag for Arne Lund Petersen og datteren Anneca Payadi Petersen, Tønder.

Endelig kan 17-årige Anneca kalde sig dansk statsborger. Beviset er et dokument underskrevet af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), som far og datter mandag hentede hos deres advokat i Rødding.

- Det er en stor dag for os, siger Arne Lund Petersen, der siden sommeren 2016 har kæmpet for, at datteren kunne få lov at få dansk statsborgerskab og dermed blive boende hos ham.

Efter at have hentet beviset på statsborgerskabet var de to forbi borgerservice på Tønder Rådhus, da der nu skal udstedes cpr-nummer til Anneca.