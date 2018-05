Anmeldt: Ung mand overfaldet af fire på åben gade

Politiet mistænkter fire personer for at stå bag et brutalt overfald af en 24-årig mand i Toftlund, der blev udsat for slag og spark. Sagen skal muligvis ses i sammenhæng med et røgbombe-tyveri i samme område for et par dage siden.

TOFTLUND: Politiet mistænker fire unge mænd for at stå bag et usædvanligt groft og voldeligt overfald af en 24-årig mand fra Toftlund. Anmeldelse om overfaldet kom ved 23-tiden natten til søndag. En kvinde slog alarm, efter at hun havde set manden ligge på gaden i Toftlunds nordlige udkant. Han var forslået i ansigtet og på kroppen og blødte. Det så alvorligt ud. Ifølge politiets oplysninger var en læge i nærheden, der kunne tilse den tilskadekomne. Han fik konstaterede en bule i baghovedet og en flænge i øjenbrynet. - Det så lidt værre ud i starten end det viste sig at være, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Torben Møller, Esbjerg. Politiets foreløbig efterforskning tyder på, at den unge mand blev overfaldet af fire, der udsatte ham for slag og spark. Han blev desuden slået med en genstand. Det kan have været en jernstang eller et baseballbat.