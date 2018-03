Anklager kræver skærpet straf til voldsdømt Jehova-far

Mens forsvareren talte om overdrivelser og tankespind og derfor krævede frifindelse, går anklageren efter at få forhøjet fængselsstraffen på 10 måneder for en 50-årig mand, der er anklaget for mishandling af fire stedbørn. Landsretten afsiger dom i sagen på mandag.

SØNDERBORG/SKÆRBÆK: Frem til mandag klokken 15 må en 50-årig mand fra Skærbæk-egnen vente i uvished om, hvorvidt han skal indstille sig på et længere ophold bag tremmer, eller om han får fuld æresoprejsning i form af en frifindelse og dermed fortsat har en uplettet straffeattest.

Det er nemlig først på mandag, at Vestre Landsret afsiger dom i den opsigtsvækkende sag om mangeårig, systematisk mishandling af fire stedbørn, som den 50-årig i september sidste år blev dømt for i byretten.

Dengang fik han 10 måneders fængsel, men ankede siden dommen dels til frifindelse, dels til formildelse. Men der er også risiko for, at landsrettens afgørelse ender med en skærpelse.

Det lægger i hvert fald senioranklager Rikke Holm Simonsen fra anklagemyndigheden op til. Torsdag afsluttede hun sin procedure med at nedlægge påstand om fængselsstraf på op til et år og tre måneders fængsel.

Afgørende for anklageren er, at de fire børn over en periode på op til otte år har måttet leve i konstant usikkerhed og frygt for deres stedfars humørsvingninger og voldelige overgreb. Selv de mindste forseelser blev der slået hårdt ned på. Afstraffelserne foregik ifølge de nu voksne børn blandt andet ved, at de skulle stille sig op og modtage lussinger/håndrodsslag uden at måtte beskytte sig. Og når de væltede omkuld eller sank sammen, fik de besked på at rejse sig op igen for at modtage det næste slag.

- At man ikke måtte skærme for sig for slag mod hovedet, er i min verden ganske forfærdelig, sagde anklageren.