Anklagemyndigheden gået omkuld

Sønderborg: Alt var torsdag morgen gjort klar til en større domsmandssag i Sønderborg, hvor fire mænd i alderen fra 19 til 30 år er tiltalt i samlet 20 kriminelle forhold. Den var berammet til tre dage.

Men de fire tiltalte - en er varetægtsfængslet og blev eskorteret til retten af to fynske betjente - de fire forsvarere, dommeren og de to lægdommere måtte alle konstatere, at der manglede en væsentlig person i retslokalet. Nemlig en person fra anklagemyndigheden.

Dommer Lone Staugaard måtte med beklagelse meddele, at anklagemyndigheden ikke var i stand til at møde på grund af adskillige syge anklagere. Nu er sagen så udsat til den 3. oktober, den fortsætter den 18. oktober og slutter formentlig den 31. oktober.

Tre af de tiltalte har bopæl i Gram, mens den fjerde er uden fast bopæl.

De mange kriminelle forhold handler om vold, færdselsloven, tyveri, hærværk, euforiserende stoffer og knivloven.

Det alvorligste forhold går tilbage den 5. maj 2018, hvor en mand var udsat for legmesangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter. På en adresse i Toftlund blev manden skudt med en gaspistol/hardball-pistol indeholdende plastikkugler og haglkugler. Han blev ramt i hovedet og på kroppen. En af plastikkuglerne penetrerede mandens hud på maven, ligesom en af haglkuglerne penetrerede huden ved øjenbrynet og efterfølgende måtte bortopereres.