Anklage: Svindler har snydt refugiet for 8000 kroner

Den norske kvinde, der også er kendt som "Kvinden med den tunge kuffert", sidder i disse dage tiltalt for 24 tilfælde af bedrageri ved Retten i Lyngby. Et af tilfældene fandt sted på Løgumkloster Refugium.

LØGUMKLOSTER: Den flotte og velklædte norske kvinde "Mia Larsen" var veltalende og let at snakke med, da hun gæstede Løgumkloster Refugium i løbet af 11 dage tilbage i januar 2016. Men pludselig var hun væk.

- Sidste gang jeg så hende var til gudstjeneste om søndagen. Næste dag var hun pludselig væk, husker forstander på refugiet, Helle Skaarup.

Bag sig efterlod den norske gæst et tomt værelse og en ubetalt regning på et sted mellem 8000 og 9000 kroner.

Helle Skaarup husker, at der nogle få dage senere kom et brev til refugiet underskrevet Mia Larsens datter, Bettina Hansen. I brevet skrev datteren, at moren var død af kræft og at refugiet ikke skulle foretage sig yderligere i sagen.

- Jeg tænkte, aaaarhhh. Men mennesker dør jo, siger Helle Skaarup, der har 4500 overnattende gæster på refugiet hvert år. Hun husker ikke, at andre er løbet fra regningen.