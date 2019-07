Anklage: Røveriske mænd truede deres ofre på livet

Det var her foran Fakta-butikken på Kongevej i Tønder, at de to røveritiltalte ifølge anklageskriftet overfaldt en bare 15-årige dreng og tvang ham til at udlevere blandt andet sin Iphone, et hævekort og sin jakke. Foto: Martin Franciere

En torsdag i marts huserede to unge mænd i den indre by i Tønder, hvor de både begik røveri og omfattende hærværk. Det hele endte i en vejgrøft ved Bolderslev. Mandag starter retssagen, hvor de også er tiltalt for at true både deres ofre og fængselsbetjente på livet.

TØNDER: - Vi har oplevet meget i dag, og hvis I stikker os til politiet, slår vi jer ihjel. Bemærkningen var noget af de sidste, to unge mænd fik sagt en torsdag aften i marts i Tønder. Kort tid efter satte de sig sammen med tre andre unge i en bil og kørte ud af byen. Ved Bolderslev endte turen brat, da bilen havnede i grøften, og politiet tog affære. Det, de to mænd havde oplevet den dag, har efterladt sig spor hos flere. Således er mændene, der er henholdsvis 18 og 19 år gamle, tiltalt for både røverier, vold, indbrud, omfattende hærværk og trusler på livet. Retssagen mod dem indledes på mandag ved byretten i Sønderborg. Anklageskriftet, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i, omfatter i alt 11 tiltaler. I det omfang, domsmandsretten finder dem skyldig, risikerer de, trods deres unge alder, ubetingede fængselsstraffe. Det er det, som anklagemyndigheden går efter. For at komme til bunds i det omfattende sagskompleks har retten afsat hele fire dage med forventet domsafsigelse den 30. juli.

Sagen mod de tre andre er sluttet. De kommer ind i billedet i forbindelse med færdselsuheldet, men vi har ikke kunnet knytte dem til de forudgående sager i Tønder. Preben Westh, vicepolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi

Hærværks-rus Ifølge anklageskriftet tog de to mænds huseren i byen udgangspunkt i baggården til værtshuset Carl Skomager i Østergade. Her overfaldt de en ung mand med spark og knytnæveslag for at få ham til at udlevere en klump hash. Det lykkedes til sidst. Fra Østergade gik turen til Tønder Sports- og Fritidscenter, hvor de, i det der lignede en hærværks-rus, stod for omfattende ødelæggelser. Blandt andet blev der smadret 11 ruder. Den samlede regning efter deres optræden er opgjort til knap 25.000 kroner. På vej tilbage til den indre by ødelagde de en parkeret scooter og begik indbrud i en lejlighed. Den blev ribbet for al elektronisk udstyr, herunder et tv og en playstation.

Bag tremmer Senere på eftermiddagen stod de, ifølge anklageskriftet, bag yderligere to røverier, hvor det, foran henholdsvis Fakta og Aldi, gik ud over to unge mænd, der med skub og slag samt trusler som "vil du gerne dø" blev afkrævet deres egendele. Ofrene blev efterfølgende med trusler på livet advaret mod at anmelde overfaldene. Efter senere på aftenen at være kørt galt, havnede de to røveri-sigtede på skadestuen. Få dage senere blev de varetægtsfængslet. Det skete i et lukket grundlovsforhør, fordi politiet mente, at der kunne være medgerningsmænd på fri fod. I den aktuelle sag er der dog kun rejst sag mod henholdsvis den 18- og 19-årige. - Sagen mod de tre andre er sluttet. De kommer ind i billedet i forbindelse med færdselsuheldet, men vi har ikke kunnet knytte dem til de forudgående sager i Tønder, siger vicepolitiinspektør Preben Westh, Syd- og Sønderjyllands Politi, der har stået i spidsen for efterforskningen af det omfattende sagskompleks.

- I kan vente jer Den 19-årige risikerer ydermere at blive dømt for vold og trusler mod en fængselbetjent. Mens han sad varetægtsfængslet i arresten i Esbjerg, så han sig tilsyneladende gal på en kvinde, der ifølge anklageskriftet blev overfuset med følgende svada: - I kan fucking vente jer, det her betyder krig mod jer. Trusler mod personer i udsatte stillinger bliver der i retten set på med alvorlige øjne. Men også den 18-årige har udsigt til skærpet bevågenhed. Han er tidligere dømt for vold, hvilket vil få betydning ved en eventuel dom i den foreliggende sag.