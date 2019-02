Anklage: Mand brød ind i solcenter for at fotografere kvinde

Den forurettede, en 21-årig kvinde, henvendte sig til redaktionen for at fortælle sin version af historien. En version, der ikke harmonerede med den, som Syd- og Sønderjyllands Politi torsdag morgen fremlagde under en pressebriefing.

SKÆRBÆK: JydskeVestkysten fortalte torsdag på jv.dk og i fredagsavisen, at der var sket en blufærdighedskrænkelse i et solcenter i Skærbæk. Det var imidlertid ikke hele historien, der kom frem i første omgang.

Manden beskrives som værende cirka 30-40 år, 170-175 cm høj og kraftig af bygning. Han bar en sort hættetrøje med en sort jakke ud over samt sorte bukser fra Hummel. Hætten var trukket godt op om hovedet. Politiet hører gerne fra eventuelle vidner, som kan have set manden flygte i området ved Skolestien onsdag morgen omkring klokken 09.45.

Brød døren op

Kvinden opdagede ikke, hvad der skete i solcenteret, før hun så et kraftigt lysblink inde i solsengen. Hun oplyser til JydskeVestkysten, at hun havde skruet godt op for musikken og derfor ikke hørte, at døren tilsyneladende var blevet brudt op.

- Døren kan låses med et hængsel både øverst og nederst. Jeg kunne se, at det øverste ikke kunne låse, men jeg låste den nederste og lagde mig ind i solsengen. Der var skruet godt op for musikken, så jeg hørte ikke, at døren blev åbnet. Men politiet fandt efterfølgende ud af, at låsen var nem at åbne udefra.

Solbadningen blev herefter afbrudt:

- Jeg vågnede af et blink, som viste sig at være en blitz. Jeg troede allerførst, at et rør var sprunget, men derefter så jeg ham nede i fodenden af sengen. Jeg fløj ud af solsengen og slog på ham, mens jeg råbte og skreg. Han havde låst døren efter sig, da han gik ind til mig, så han stod og bøvlede med låsen for at komme ud. Desværre fik han døren op og løb væk - jeg stod der uden tøj på, så jeg kunne ikke forfølge ham videre, fortæller hun.

- Det er vigtigt for mig, at den her side af historien kommer ud, og jeg håber, de får fanget ham, afrunder hun.