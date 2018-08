Anklage: Cyklist blev påkørt med fuldt overlæg

27-årig mand risikerer både fængselsstraf og at miste sit kørekort efter en dramatisk episode på Gråbrødretorvet i Tønder, hvor en cyklist havnede på toppede brosten. Anklageren taler om en forsætlig påkørsel. Sagens forurettede og et vidne udeblev fra mandagens retsmøde. De kan nu se frem til at blive anholdt, når sagen genoptages ved retten i Sønderborg.

Her står en 27-årig mand fra Agerskov tiltalt for at stå bag et forsøg på en forsætlig påkørsel af cyklisten. Episoden er rejst som en voldssag efter den strenge paragraf, der taler om vold af særlig rå og brutal karakter. Findes den 27-årige skyldig, risikerer han - trods gode personlige forhold - en ubetinget fængselsstraf.

TØNDER: Der lød hvinende bremser og et brag på Gråbrødretorvet i Tønder kort før klokken 17 torsdag den 14. juni i år. I sekunderne efter spurtede en ung mand fra stedet. Lige i hælene havde han to andre mænd. De opgav dog kort tid forfølgelsen og vendte tilbage til torvet. Her stod en lille rød personbil med en stor bule i venstre forside, og på de toppede brosten lå en cykel med ødelagt baghjul. Hvad var der sket?

Derfor tog han svigermors bil til Tønder, men kunne i første omgang ikke finde manden. Derfor allierede han sig med to bekendte, og via SMS-besked fik de at vide, at halvsøsterens kæreste befandt sig i området omkring Gråbrødretorv. De kørte hurtigt til stedet via Skibbrogade, og da opdagede kæresten på cyklen fra Spikergade ind på Gråbrødretorv, drejede den 27-årige skarpt til venstre for at stoppe ham. Den anklagede overså dog de cementpullerter, der befinder sig på torvet. Da lød et brag, da han ramte en af dem, og ved siden af lå den ødelagte cykel.

Efter at have opgivet forfølgelsen, lagde han sammen med sine to medsammensvorne, der havde været med i bilen, en plan for, hvad der skulle siges til politiet.

Kørekortet

Ud over at at være tiltalt for påkørslen og dermed have risiko for en ubetinget fængselsstraf, er den 27-årige med baggrund i særlig hensynsløs kørsel også tiltalt for overtrædelse af færdselsloven. Dømmes han for det, venter formentlig en ubetinget frakendelse af kørekortet. Det vil i givet fald være ekstra smerteligt, idet han har fast arbejde som chauffør.

Retssagen med den 27-årige fortsættes i nærmeste fremtid.

Op til den dag kan både den forurettede i sagen og et kvindeligt vidne, der sad med i bilen, se frem til at blive anholdt. Begge var nemlig indkaldt til at afgive vidneforklaring under mandagens retsmøde. Men begge udeblev. Derfor afsagde dommer Kim Grunnet en såkaldt anholdelsesbeslutning, hvilket betyder, at de to vidner kan anholdes og skal opholde sig i politiets varetægt i op til 24 timer forud for det kommende retsmøde.