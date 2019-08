Det har vakt undren i vide kredse, at en lokal bilforhandler måtte vente på politiet i lang tid, efter at have anholdt en bat-bevæbnet rambuktyv. Her er forklaringen.

EMMERSKE: - Det er skandaløst, at en borger skal vente på politiet i 45 minutter... Sådan lød en blandt flere reaktioner på, at bilforhandler Peter A. Petersen, Emmerske Biler, onsdag morgen måtte vente på ordensmagtens hjælp, efter at han havde tilbageholdt en mand, der netop havde begået indbrud og havde forsøgt et rambuktyveri. Peter A. Petersens søn Ole fortalte efterfølgende, at der gik op mod 45 minutter, før politiet nåede frem og tog over. Ventetiden føltes meget lang. - Det var ikke sjovt, det var det sgu' ikke, sagde Peter A. Petersen dengang.

Det er helt forståeligt, at det føles som lang tid, når man har ringet 1-1-2 og venter på, at en patrulje skal ankomme. Tage Jehn, politiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi, Esbjerg

Påvirket bilist Efter en nærmere gennemgang af hændelsesforløbet, forklarer Syd- og Sønderjylland Politi, Esbjerg, at vagtcentralen onsdag morgen modtog opkaldet fra Emmerske klokken 6.35 via 1-1-2 Alarmcentralen, hvorefter der blev sendt en patrulje mod gerningsstedet. Patruljen var fremme klokken cirka 7.00, og gerningsmanden blev anholdt klokken klokken 7.04. Ifølge vagtcentralens opfattelse gik den første meldingen ud på, at en påvirket fører af en personbil var kørt ind i en rude i bilforretningen. - På det foreliggende grundlag skønnedes det derfor ikke, at der var tale om en opgave, der berettigede til udrykningskørsel, jævnfør bestemmelserne i udrykningsbekendtgørelsen, forklarer kommunikationsmedarbejder ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Mads Dollerup-Scheibel. Politiet noterede, at anmelderen ringede klokken 6.47 og rykkede for en patrulje og oplyste, at føreren af bilen rettelig havde forsøgt at begå rambuktyveri ved anvendelse af bil. Han var civilt anholdt, men i hånden havde han et aluminiumsbat, som han truede med. - På den baggrund blev den patrulje, der i forvejen var reserveret til opgaven, samt yderligere en patrulje, naturligvis sendt af sted med udrykning, siger Mads Dollerup-Scheibel.

Med udrykning - Det er helt forståeligt, at det føles som lang tid, når man har ringet 1-1-2 og venter på, at en patrulje skal ankomme. Da vores vagtcentral fik det fulde billede af situationen, sendte vi naturligvis også en patrulje med udrykning, siger politiinspektør Tage Jehn, Esbjerg. Ifølge Peter A. Petersen foregik den civile anholdelse af den 28-årige mand fra Esbjerg uden dramatik. Manden afleverede aluminiumsbattet uden at gøre modstand. Efter at være blevet anholdt og afhørt, blev den 28-årige senere på dagen fremstillet i et grundlovsforhør og varetægtsfængslet frem til 11. september.