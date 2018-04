Anede ikke hvor de var: Ungt par måtte trækkes fri inden tidevandet kom

Rømø: Et ungt tysk par - en kvinde på 23 år og en mand på 25 år - måtte ved midnatstid hjælpes, da deres bil havde sat sig fast i sandet på stranden på Rømø.

Tysk politi henvendte sig til vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi og bad om assistance til at finde parret, der kun kunne oplyse, at de var på stranden på Rømø, og at deres bil var kørt fast i sandet. Det var så mørkt, at de ikke kunne se en hånd for sig.

Vagtchefen fik mobilnummeret på en af de nødstedet og forklarede dem, at de for alt i verden skulle blive i bilen - hjælpen var på vej.

- Vi fik tjekket, at tidevandet ville toppe klokken 3, så vi havde god tid til at få dem tørskoet hjem igen, men da vi kom derud, fandt vi også ud af, at de var ret langt ude på stranden i den sydlige ende. Så det kunne være gået helt galt, forklarer vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet fik assistance til at trække bilen fri, og de unge mennesker slap med forskrækkelsen.