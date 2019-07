Andreas Åbling inviterer til den årlige sommerfest

Ellum: Lørdag den 3. august fra klokken 14, holder Andreas Åbling Petersen sin traditionsrige sommerfest på gården Stadebjerggård på Grænsevej 1, Ellum, Løgumkloster. Helt som det plejer at være, er der også i år flere forskellige kulturelle indslag fra flere lande. Der er fynsk fællessang, ligesom der kommer sangere fra både Letland og Tyrkiet.

Der bliver mulighed for at danse folkedans under ledelse af Marianne Jepsen, mens Hans Arne Hausted akkompagnerer.

Stig Bang-Mortensen, der er formand for Tønder Festival Fond, kommer og fortæller om festivalen, ligesom han giver et nummer på sækkepibe.

Festarrangør Andreas Åbling Petersen præsenterer under sommerfesten også sin seneste bog.

Andre, som ønsker at optræde, kan melde sig spontant på dagen.

Stadebjerggård byder på kaffe eller te som supplement til det, som gæsterne selv måtte medbringe.

Næsten alle vil være velkomne, lyder det i pressemeddelelsen, og da ingen på Stadebjerggård har forstand på økonomi, så koster deltagelse i sommerfesten ikke noget.