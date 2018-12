Anders Matthesen kommer til Tønder

TØNDER: Et af de allerstørste navne i dansk standup comedy gæster Schweizerhalle i Tønder til maj. Her optræder Anders Matthesen med en standup-aften som det - indtil videre - eneste sted i Sønderjylland.

Det er HojerLive, der efter to års indsats har fået den filmaktuelle og store standupper til Tønder. Faktisk var der også planer om at få Matthesen på besøg under hans seneste landsdækkende turné, men opsætningen var simpelthen for tung til Schweizerhalle, fortæller Christian Rodrigo, der i nogle år har arbejdet for at sikre underholdning og musik til området med konceptet HojerLive.

At det nu endelig er lykkedes at få "Anden" til byen, glæder Rodrigo.

- Anders Matthesen er den største, og derfor forventer jeg også fuldt hus trods en billetpris på 375 kroner, siger Christian Rodrigo, der ikke er ubekendt med at arrangere fest og farver. Blandt andet stod han 1. juledag for det tilbagevendende julebal i Schweizerhalle.