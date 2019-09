MØGELTØNDER: For anden gang på under en uge er der blevet stjålet en udendørs designerlampe i Møgeltønder. Natten til torsdag gik det ud over en adresse i Slotsgaden i Møgeltønder. Her er en udendørs PH-lampe blevet skruet ned og stjålet. Lampen repræsenterer ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi en værdi på cirka 14.000 kroner.

Natten til mandag i denne uge skete noget lignende på Højervej - også i Møgeltønder. Her blev der stjålet to lamper til i alt cirka 20.000 kroner.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer alle, der eventuelt har set eller hørt noget, til at ringe ind.