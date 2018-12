En cyklist er blevet påkørt af en lastbil på Håndværkervej i Tønder.

- En lastbil påkører på ukendt vis en cyklist. Chaufføren opdagede det formentlig ikke, for lastbilen fortsatte efterfølgende, siger vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi til Ritzau.

Politiet fik kort tid efter fat i både lastbil og chaufføren.Ulykken skete på Håndværkervej. Stedet skal nu undersøges, for at få overblik over hvad der præcis skete.

- En bilinspektør er på vej til stedet, siger vagtchefen til Ritzau.Politiet vil også meget gerne i kontakt med vidner til ulykken.