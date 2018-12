Alvorligt færdselsuheld: Kvindelig cyklist dræbt i højresvingsulykke

- I forbindelse med højresvinget rammes cyklisten af lastbilen. Cyklisten kører samme vej som lastbilen, men chaufføren opdager ikke i første omgang, at han har påkørt cyklisten, og kørte videre til en nærliggende virksomhed. Cyklisten blev erklæret død på stedet, forklarer vagtchef Erik Lindholdt.

Klokken 12.50 blev ulykken meldt, og politiet afspærrede eftermiddagen igennem området af for at undersøge ulykken nærmere. De pårørende til den afdøde kvinde er underrettet.

Rystet chauffør

Politiets vagtchef tilføjer:

- Chaufføren er dybt rystet over det, der er sket. Virksomheden, han arbejder for, er i gang med at yde psykisk hjælp til ham.

Der er tale om en 69-årig sønderjysk lastbilchauffør.

Vagtchef Erik Lindholdt tilføjer, at Syd- og Sønderjyllands Politi fortsat gerne vil høre fra folk, der har set noget i forbindelse med ulykken:

- Vi har hørt fra nogle, der er blevet opmærksomme på det efterfølgende, men vi hører meget gerne fra flere vidner på telefonnummer 114.