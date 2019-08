Alvorlig ulykke på Rømø: Festivalgæster må vente længe på at komme fra øen

Rømø: Et færdselsuheld mellem en motorcykel og en personbil er årsagen til, at mange udenbys gæster fra Rømø Motor Festival er nødt til at vente i kø for at forlade øen.

En helikopter blev tilkaldt ulykkesstedet for at fragte en alvorligt tilskadekommen til Odense Universitetshospital. To andre sårede er kørt til sygehuset.

Vejen er genåbnet, men Syd- og Sønderjyllands Politi skønner, at det vil tage flere timer, inden de sidste biler kan forlade Lakolk Strand, hvor festivalen blev afholdt.