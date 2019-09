Missionen lykkedes. Højt til Himlen satsede med årets egnsspil på at blive større og stærkere end nogensinde. Sorgagre kom til Ballum for helt fulde huse - alle 4600 billetter blev solgt.

- Det er jo to års forberedelser, der bliver fyret af på en uges tid. Vi var kede af, at et par forestillinger fik regn, men vi har verdens sejeste publikum, og der var bare god stemning hele vejen - regn eller ej. Det har været en drømme-uge. Da vi begyndte, kunne jeg ikke rigtigt se, hvor stort et tilløbsstykke det ville blive. Men det voksede bare helt vildt, og at have en kapacitet som Bodil Jørgensen med, har været fantastisk.

Et par heftige regnbyger under nogle af de udendørs forestillinger var heller ingen hindring for det, som Dahlmann uden at tøve kalder for verdens sejeste publikum:

Henrik Dahlmann, her i midten, glæder sig over den store opbakning til årets egnsspil. Det næste, der skal fremføres til maj næste år, er allerede godt under vejs. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Stor satsning

Netop at få Bodil Jørgensen med på holdet - i øvrigt som den første professionelle skuespiller i Højt til Himlens historie - har været med til at tiltrække endnu flere gæster. Men også bag scenen har det gjort et stort indtryk og en stor forskel for hele egnsspillet, forklarer Henrik S. Dahlmann:

- Vi er jo kommet tæt på en superstjerne her. Det har betydet meget for os at se, hvordan Bodil arbejder, men også på det personlige plan føler vi, at vi har lært en stjerne at kende af at lave Sorgagre. Hun er utroligt behagelig og altomfavnende - og altid god for et fif. Hun har en helt anden tilgang til at se og forstå en karakter, hvor vi andre som amatører har det med at læne os lidt mere op ad instruktøren. Det har været utroligt lærerigt.

Samtidigt var megasuccessen ved Vadehavet også med til at åbne op for, at mange gæster udefra fik et kig på, hvad kulturlivet i Tønder Kommune kan. Alligevel mener Henrik S. Dahlmann ikke, at der kommer en gentagelse i samme omfang - i hvert fald ikke foreløbigt:

- Vi gør os ikke rigtigt forhåbninger om en gentagelse. Meningen med at satse på noget så stort var at udbrede kendskabet til, hvem vi er. Fint sagt ville vi gerne gøre noget for den kulturelle selvforståelse - og at det så lykkedes at få gæster til helt fra eksempelvist København og Aalborg blev lige netop det, vi håbede. Flere ved nu, hvem vi er, og hvad vi kan.