Alt booket: Sommerhusudlejning har kronede dage

Der er stor efterspørgsel på at leje et sommerhus i Tønder Kommune, og i de kommende uger er stort set alt booket.

- Vi kan ikke komme udenom, at vi havde en rigtig god sommer sidste år, hvor man også kunne nyde naturen udenfor. Der har vi nogle gange haft vores udfordringer i Danmark. Når folk begynder at få en forventning om, at det kommende år måske godt kunne være i samme stil, så har vi i Danmark en feriepakke, som er rigtig god, fortæller Jesper Kamp Kruse.

Ikke huse nok

Ude i ferielandskabet bekræfter de, at det går godt med at få udlejet de mange sommerhuse.

- Det går rigtig godt. Alt er lejet ud de næste tre uger. I højsæsonen er alt fuldstændig udlejet, og det var det også sidste år. Vores problem er, at vi faktisk ikke har nok huse til udlejning i højsæsonen, siger Bodil Glistrup Thomsen, der er direktør ved Feriepartner Rømø, som råder over 400 sommerhuse på øen.

Hos konkurrenten Novasol/Dansommer Rømø er der også plads til at glæde sig over højsæsonen for sommerhusudlejning. Alle deres cirka 400 sommerhuse er booket de næste tre-fire uger.

- På Rømø har vi mange tyske gæster, og det er selvfølgelig afgørende, hvornår de holder ferie. I år var udfordringen, at danskere og tyskere har ferie på stort set samme tid. Derfor var vi lidt bekymrede for årets udlejning, lyder det fra kontorassistent Claudia Wimmer.

Lidt længere østpå hos Arrild Ferieby er leder, Kaj Mamsen, også tilfreds. De oplever dog, at bookingerne af ferieboliger sker senere end tidligere.

- Alt er udlejet i uge 29 og 30 samt det meste af uge 31. Billedet er ligesom sidste år, men som de sidste par år er det som om, at bookingerne kommer senere og senere. Men dem, der ved, at de vil til Arrild og holde ferie, booker i god tid for at være sikker på at få et hus, siger Kaj Mamsen.