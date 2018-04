Alt bliver afsat hos Tønder Spejderne

Når Tønder Spejderne slår dørene op til loppemarked, så er der mulighed for at købe snart sagt alt. Markedet afholdes altid om lørdagen efter påsken, og det trak folk til.

Sagen er nemlig den, at loppemarkedet består af donationer fra nær og fjern - men uanset om Gurli Madsen og de andre spejdere kan melde alt udsolgt eller ej, så går varerne til et godt formål. Det er nemlig sådan, at alle overskydende varer udbydes til eksempelvis Kirkens Korshær, mens der også doneres tøj til støtteprogrammer i Afrika.

- Vi er nærmest altid heldige med vejret til loppemarkedet, og jeg regner også med, at vi får solgt godt. Interessen er god, og det er jo dejligt at se så mange støtte op om vores projekt, fortæller hun.

Tønder: Det traditionsrige loppemarked hos Tønder Spejderne afholdes i år for ottende gang, og med både forårssol og stor interesse tegner alt til, at spejderne igen i år har fået et godt salg. Sådan lyder de tidlige forventninger i hvert fald fra arrangør Gurli Madsen, da vi møder hende på loppemarkedet lørdag formiddag:

Tommy Hilfiger til en femmer

Tøjboderne udgør en pæn del af loppemarkedet, men i virkeligheden er det muligt at erhverve sig næsten alt på markedet. Som Gurli Madsen udtrykker det, så er der ingen biler til salg, men ellers burde det meste være at finde. Der er med andre ord mulighed for at finde lidt af hvert, og en enkelt handlende fejrer højlydt at have fundet lidt af det helt rigtige mærke til spotpris - en trøje fra Tommy Hilfiger.

Netop tøjet tager spejderleder Marianne Rasmussen sig af. Og salget går godt, fortæller hun:

- Jeg synes, vi får solgt en del. Det er et vigtigt arrangement for os, for det støtter op om vores drift, og derudover går nogle af pengene fra i dag også til et arrangement næste år. Der er nemlig 100-års jubilæum i Tønder Spejderne næste år, siger Marianne Rasmussen.