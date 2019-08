AGERSKOV: Sidste år snørede omkring 150 løbeskoene for at løbe for et godt formål i Agerskov, og snart er det tid igen. Klovneløbet, der fik premiere i fjor, er nemlig tilbage den 10. august i en ny og udvidet udgave og med flere aktiviteter for store og små.

Ambitionen er nemlig, at Klovneløbet ikke blot skal være de to ruter på henholdsvis tre og fem kilometer, men snarere at skabe en heldagsoplevelse, forklarer arrangør Mette Greve fra Agerskov Sogns Ungdomsforening.

- Det skal gerne være en heldagsoplevelse. Vi har hoppeborg og ansigtsmaling til de små - helt som sidste år, men vi har også satset på et par nye ting. En af vores flinke sponsorer, SP Leasing, har sørget for, at der kommer en ballonklovn, og derudover har vi en masse frivillige, som er i gang med at male sten, som bliver lagt ud på ruten. De her sten kan man så gå på jagt efter undervejs og tage med hjem som en souvenir, forklarer hun.