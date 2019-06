Alle kører i gult til Paris

- Team Rynkeby Sønderjylland er en meget blandet flok. Jeg er 19 og næstyngst, mens den ældste er i 60'erne. Men vi cykler rigtig godt sammen, for sporten samler virkelig folk. Vi har brugt masser af timer sammen, så vi kender hinanden rigtig godt, og der er en god holdånd. Alle hjælper hinanden, hvis det er hårdt og man er ved at gå kold, forklarer han.

TØNDER: Der er allerede rullet hundreder og atter hundreder af kilometer asfalt under hjulene på den gule cykel, som 19-årige Kristian Svensen lige har fået gjort helt klar. Lørdag er det nemlig tid for kulminationen på et væld af timer i sadlen, når Team Rynkeby Sønderjylland kaster sig over årets højdepunkt - en cykeltur fra Padborg til Paris.

Team Rynkeby Sønderjylland tæller 60 ryttere fra hele regionen. Holdet kører hver uge fælles træningsture, og på det seneste er der blevet skruet op for distancerne. Tidligere i juni kørte Kristian og resten af flokken deres første tur på over 200 km, og det er også rekorden for nu. Men den bliver nok slået undervejs, konstaterer han. Foto: Niklas Majgaard

- Jeg havde overhovedet ikke forestillet mig, at interessen for at cykle kunne ende her. Det er først lige gået op for mig, at det altså er nu, jeg skal afsted. Det er blevet hverdag lige at køre en tur på 50 kilometer, så det er nu, vi skal ud at vise, hvad vi kan.

- Jeg glæder mig helt vildt til at komme afsted og forhåbentligt nå målet. Det bliver en kæmpe oplevelse, det er jeg sikker på. Nu har vi været i gang i ti måneder, og det er lidt blevet en rutine at tage til træning, så det bliver virkelig fedt at få det hele ud at rulle.

Turen til Paris går via Luxembourg og er i alt 1271 kilometer lang. I alt er turen produktet af ti måneders træning for holdet:

Det er især kombinationen af at være med i et velgørende formål og så den store personlige udfordring, der fik Kristian Svensen fra Tønder til at hoppe i den gule trøje fra Team Rynkeby. Han ser det som et personligt projekt - for som tidligere leukæmi-ramt har Kristian selv haft sagen helt inde på livet. Lørdag er det tid til at give noget tilbage. Foto: Niklas Majgaard

Til Paris i samlet flok

En hel stribe af flag på cyklens forgaffel bevidner, at Team Rynkeby langt fra kun er et dansk fænomen i dag. Det kommer også til at få indflydelse på turens slutning, for her er det planen, at de 60 sønderjyske ryttere på turens næstsidste etape får følgeskab af to svenske hold samt et andet dansk hold fra trekantsområdet.

På turens sidste dag mødes alle holdene lige udenfor Paris og kører ind i en stor - og gulklædt - samlet flok.

- Det bliver sjovt at se de andre. Vi er så mange, der kører den her tur for det samme formål, og vi finder selv sponsorerne, som bidrager til, at vi kan donere penge til børn med kritiske sygdomme. Jeg ved dog ikke præcist, hvor meget vi har samlet ind på vores hold, forklarer Kristian Svensen.