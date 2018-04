Alle er udskrevet efter kemikalieuheld

Uheldet betød, at i alt 15 ansatte blev kørt til sygehusene i Aabenraa, Esbjerg og Kolding. De indlagte i Aabenraa og Esbjerg blev udskrevet fredag aften, mens de sidste blev udskrevet lørdag formiddag i Kolding, oplyser direktør Helle Vingolf fra Brdr. Hartmann:

Tønder: Produktionen hos Brdr. Hartmann i Tønder kunne fredag aften klokken 22 genoptages. Det skete efter knapt et halvt døgns afbrydelse, der kom som følge af det kemikalieuheld, der ramte fabrikken fredag formiddag. Årsagen er endnu ikke kendt, men ved ulykken oplyste indsatslederen for Brand & Redning Sønderjylland, Thomas Sørensen, at der ved en fejl var sket en sammenblanding af base og syre, hvilket har skabt en kemisk reaktion, der potentielt kunne skabe klorholdige dampe.

Helle Vingolf, direktør for Brdr. Hartmann

Vi ved endnu ikke, hvad det har kostet at afbryde produktionen, men det er dyrt at holde stille på den her måde.

Foranstaltninger på vej

Arbejdet med at finde årsagen til kemikalieuheldet fortsætter, og Brdr. Hartmann vil desuden arbejde på nye procedurer, der skal forhindre en gentagelse, forklarer Helle Vingolf:

- Nu er det tid til at se fremad. Vi skal have fundet ud af, hvad der skete - og hvordan. Derudover vil vi lave en række nye sikkerhedstiltag, så det her forhåbentligt ikke sker igen, siger hun og fortsætter:

- Vi ved endnu ikke, hvad det har kostet at afbryde produktionen, men det er dyrt at holde stille på den her måde, lyder det fra direktøren.