Alle er på stikkerne til stor miljøøvelse på Rømø

En stor øvelse finder onsdag og torsdag sted på og ved Rømø. Her er et arkivfoto fra en tidligere øvelse i Ho Bugt. Arkivfoto: Jacob Schultz

Over 150 figuranter, en kubikmeter popcorn og masser af sminke er blot en del af remedierne, når der onsdag og torsdag afholdes en stor miljøøvelse på og ud for Rømø.

RØMØ: En række myndigheder fra både Danmark og Tyskland er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne til en stor havmiljøøvelse, der finder sted på og ved Rømø onsdag og torsdag i denne uge. Her gennemtestes en række scenarier - først en skibsbrand og en kollision mellem skibe, men også redning af tilskadekomne og håndtering af et olieudslip indgår i den store øvelse. Og når der siges stor øvelse, så menes der stor øvelse, forsikrer beredskabsinspektør Kenneth Achner fra Brand & Redning Sønderjylland. Et par af scenarierne involverer nemlig Syltfærgen, og det har også sat sit præg på valget af figuranter: - Det bliver en meget stor øvelse. Vi har over 150 figuranter, altså personer, der spiller offentligheden undervejs. De mange figuranter kommer blandt andet fra to forskellige efterskoler, ligesom der også er tyske soldater og halvprofessionelle figuranter med. Da færgen sejler meget med tyske passagerer, vil vi gerne simulere det også. Også for færgeoverfarten er den store øvelse vigtig. Derfor har Syltfærgen aflyst to afgange onsdag, hvor færgen er centrum for en række øvelser. Der er tale om afgangen fra Havneby til List klokken 12.30 samt afgangen fra List til Rømø klokken 13.30.

- Vi bruger popcorn. Det kan lyde lidt mærkeligt, men popcorn opfører sig præcist som olie, når det er på vandoverfladen. Det spreder sig på samme måde, og vi kan bruge normalt udstyr til at samle det op - men popcornene skader ingenting. Kenneth Achner, beredskabsinspektør i Brand & Redning Sønderjylland.

Popcorn på bølgen blå Onsdagens øvelser vil koncentrere sig om brand og kollision, mens torsdagen går med en større miljøøvelse. Her vil man simulere et stort olieudslip og kontrollere, at koordinationen er i top i tilfælde af, at uheldet måske en dag er ude. Her er Søværnet med i øvelsen med miljøskibet Gunnar Thorson. Det er det ene af Søværnets to største miljøskibe, mens der også er deltagelse fra et af de mindre danske miljøskibe og et tysk bidrag fra Husum. Men hvordan simulerer man et olieudslip uden at hælde olie ud? Det er der en smart løsning på, forsikrer Kenneth Achner: - Vi bruger popcorn. Det kan lyde lidt mærkeligt, men popcorn opfører sig præcist som olie, når det er på vandoverfladen. Det spreder sig på samme måde, og vi kan bruge normalt udstyr til at samle det op - men popcornene skader ingenting. Det er også forklaringen, hvis nogen ser lidt popcorn ligge i vandkanten efterfølgende, forklarer han. Der skal imidlertid tilberedes lidt mere end en enkelt pose popcorn: - Der skal en ret stor mængde til. Vi regner med at bruge en kubikmeter popcorn til øvelsen.