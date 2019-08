Alex anbefaler: Det skal du høre lørdag på Tønder Festival

Tønder Festival: Radiovært Alex Nyborg Madsen er igen i år en del af Tønder Festival, hvorfra han sender live sammen med Søren Rebbe. De kan opleves i spejlteltet Bolero lørdag og søndag klokken 16.

Alex Nyborg Madsen kommer hver dag med en koncert-anbefaling til JydskeVestkystens læsere. Lørdagens tip er amerikanske Patty Griffin, der klokken 21.30 spiller i Telt 1. Hun er et af hovednavnene på Tønder Festival og måske endda selve hovednavnet, efter at John Prine har meldt afbud, lyder det fra radioværten.- Det er sjovt nok at snakke om hende, som sådan et meget stort hovednavn, for de fleste almindelige danskere aner ikke, hvem hun er, men hun har været med i rigtig, rigtig mange år og har arbejdet sammen med mange, store navne, fortæller Alex Nyborg Madsen.

- Hun har skrevet sange til nogle meget store navne, lyder det fra radioværten, der blandt andet peger på, at Dixie Chicks og Emmylou Harris har indspillet Patty Griffin-strofer.

- Og hun er bare sådan en, der kan en masse med en akustisk guitar, fortæller Alex Nyborg Madsen, der også kalder Patty Griffin for en rigtig, rigtig dygtig sangskriver.

Patty Griffin spiller også søndag - det er i Telt 2 klokken 17.30.

Alex Nyborg Madsen får i Bolero-teltet besøg af en række af festivalens musikere, når han laver live-radio.