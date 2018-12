Alarmrekord: Tør sommer sørgede for usædvanlig travlhed

Den 19. september var der både noget i luften, til havs og på landjorden, da den store øvelse mellem en lang række myndigheder fandt sted på Rømø. Selv om en del af øvelsen gik ud på at dæmme op for et olieudslip efter en skibskollision, så forløb alt, som var det smurt i olie. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

De lokale brandfolk var mere i ilden i 2018 end normalt. Ud over en del naturbrande bød året blandt andet også på en stor evakueringsindsats efter et kemikalieudslip, en drilsk brand i Agerskov og en grænseoverskridende øvelse - til vands, til lands og i luften.

TØNDER: - Hvad vil du huske 2018 for? - Den tørre sommer og de mange naturbrande, lyder svaret kort og kontant fra indsatsleder og forebyggelseskonsulent ved Brand & Redning Sønderjylland, Per Frandsen, Tønder. En sammentælling af årets udkald til de 11 brand- og Falckstationer i Tønder Kommune bekræfter hans indtryk. I alt er der pr. 28. december registreret 399 alarmeringer, hvilket er omkring 20 procent mere end der er på et gennemsnitligt år. Gennemsnittet er typisk omkring 320 udkald på et år. - Af de 399 udkald er de 55 klaret af en indsatsleder, og dermed uden at der blev brug for brandvæsnet. Der var typisk tale om forespørgsler og eftersyn, forklarer Per Frandsen.

Årets udrykninger i tal De 11 lokale brandværn i Tønder Kommune havde følgende antal udkald i 2018 (pr. 28. december)Tønder: 124



Løgumkloster: 61



Skærbæk: 42



Visby: 40



Toftlund: 39



Bredebro: 29



Bedsted: 28



Rømø: 27



Højer: 23



Agerskov: 22



Øster Højst: 20



Ud over disse udrykninger har også naboværn fra Hellevad, Arnum og Bylderup Bov deltaget i indsatser i Tønder Kommune i 2018. Det skete sammenlagt 26 gange.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Trods sommernes generelle afbrændingsforbud måtte de lokale brand- og redningsfolk rykke ud til en række naturbrande. En af de mere alvorlige var den i oldtidsparken "Hjemsted - Danernes verden?, hvor en hytte udbrændte sidst i juli. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Store opgaver Ud over de mange naturbrande, der heldigvis blev uden alvorlige følger, skiller tre indsatser og opgaver sig ud. Den 6. april blev der slået alarm fra emballagefabrikken Brdr. Hartmann i Tønder. En uhensigtsmæssig sammenblanding af kemikalier resulterede i et udslip af klorgas på virksomheden. Fra beredskabets side blev der ikke taget chancer. Hele produktionen blev omgående indstillet, medarbejderne evakueret og 15 personer blev efterfølgende kørt til behandling på omkringliggende sygehuse. Desuden blev togtrafikken fra Tønder mod syd, der forløber tæt på fabrikken, også midlertidigt indstillet. Heldigvis viste det sig efterfølgende, at ingen medarbejdere var kommet alvorligt til skade, og produktionen kunne genoptages dagen derpå.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Brandmænd fra tre lokale værn samt mandskab fra Beredskabsstyrelsen i Haderslev deltog i slukningsindsatsen i affaldsoplaget i Agerskov. Indsatsen stod på i 30 timer, og i dagene derpå blev der endda behov for efterslukning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Grænseoverskridende Selv om der rent beredskabsmæssigt skulle meget til at overgå denne indsats, så skete det faktisk den 19. september. Dog var det heldigvis på en mindre alvorlig baggrund: 320 personer, heriblandt 160 figuranter, deltog i en grænseoverskridende øvelse på Rømø Havn og i farvandet mellem Rømø og Sild. Således var der både noget i luften, aktioner ude på havet og samspil inde på landjorden at holde øje med. Øvelsen gik blandt andet ud på at dæmme op for et olieudslip efter en kollision mellem to skibe, hvor færgen M/F Sylt Express og dens passagerer havde hovedrollerne. Danske og tyske helikoptere deltog side om side i øvelsen. To af helikopterne var lægehelikoptere, mens tre var redningsfartøjer fra Flyvevåbnet - heriblandt to store Merlin-helikoptere. Øvelsen var et led i det grænseoverskridende samarbejde "Beredskab uden grænser" som er blevet udviklet og udbredt på tværs af landegrænsen i løbet af de seneste år. - Det grænseoverskridende samarbejde har vist sit værd og fortsætter, siger Per Frandsen.

Foto: Foto: Uwe Iwersen I kraftig blæst nedbrændte en historisk, stråtækt ejendom i Rudbøl i april på mindre end en time. Brandfolkene kom til stedet fra flere lokale værn, men ejendommen stod ikke til at redde. Foto: Uwe Iwersen

Drilsk brand Årets længste og mest drilske indsats for beredskabet foregik fra den 21. til 23. oktober i Agerskov. Her kæmpede op mod 50 brand- og beredskabsfolk, egne medarbejdere og tilkaldte ansatte fra en maskinstation i over 30 timer for at slukke en brand i et affaldsoplag hos virksomheden Norrecco i Agerskov. Over 4000 kubikmeter affald bestående af blandt andet gips og strå måtte fordeles og slukkes særskilt for at få ilden under kontrol. Brandårsagen blev senere fastslået - der var sket en selvantændelse i affaldet.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Selv om det var varmt og tørt slap Rømø nærmest mirakuløst fra alvorlige brande i løbet af sommeren. Den 2. juli var det dog lige ved at gå galt, da affaldet i en skraldebil pludselig brød i brand, da skraldebilen var på vej gennem et sommerhusområde. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Tre dræbte I Danmark har Færdselssikkerhedskommissionen fastsat en national målsætning om, at der i 2020 højst må være 120 dræbte i trafikken om året. For 2018 bidrager Tønder Kommune med tal i den tunge og tragiske ende. Faktisk var der hele tre færdselsulykker med dødelig udgang i Tønder Kommune i løbet af 2018. I april omkom to unge mænd på henholdsvis 28 og 21 år ved to forskellige ulykker på A11 ved henholdsvis Døstrup og Sæd. Det tredje dødsoffer i trafikken var en 86-årig kvindelig cyklist fra Tønder, som den 11. december blev ramt af en lastbil i en højresvingsulykke i Tønder.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Den 15. maj blev flere lokale værn kaldt ud til en gårdbrand i Bøgvad. Det brændte meget voldsomt. Alligevel lykkedes det for brandfolkene at forhindre, at flammerne bredte sig til et nærliggende stuehus. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Foto: Uwe Iwersen En af årets mest mystiske brande opstod den 16. januar. Midt i Hønning Plantage udbrændte en jagthytte. Politiet var efterfølgende sikre på, at ilden var påsat, men der blev aldrig udpeget en gerningsmand. Foto: Uwe Iwersen

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager En kortslutning var årsag til branden, der skadede store dele af en ejendom i Øster Gammelby natten til den 1. februar. 50 brandfolk fra fem lokale værn deltog i indsatsen, som stod på i mere end 12 timer. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Flere danske og tyske helikoptere var i luften over Lister Dybet og Rømø Havn i september. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Foto: Uwe Iwersen I alt blev der sendt bud efter de frivillige brand- og beredskabsfolk fra 11 stationer i Tønder Kommune 399 gange i 2018. Foto: Uwe Iwersen

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager 320 beredskabsfolk og figuranter deltog i den store rednings- og forureningsøvelse på Rømø i september. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Foto: Uwe Iwersen Den 25. juni udbrød der brand i resterne af et stråtag, der var kørt ud på en mark nord for Tønder. De lokale brandfolk sikrede, at ilden ikke bredte sig. Foto: Uwe Iwersen