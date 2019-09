KONGSMARK: En Samsung-fladskærm mangler, efter der mellem lørdag og søndag var indbrud i et sommerhus på Gertrud Rasksvej i Kongsmark på Rømø, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Her blev et badeværelsesvindue brudt op.

Sommerhusets alarmsystem gik, men det lykkedes alligevel for en eller flere gerningsmænd at få fjernet fladskærmen. Indbruddet blev anmeldt søndag klokken 11.47.