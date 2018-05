Aggressiv virus lukker adskillige stalde

Tønder: Tønder og omegns rideklub (TØR) skulle i weekenden have været vært ved et kvalifikationsstævne under Dansk Rideforbund, men stævnet er aflyst og bestyrelsen bag rideklubben har valgt at lukke stalden for al ind- og udgående trafik af heste.

- Vi har valgt at reagere ud fra det, vi hører fra andre steder, og fra de store forbund. Jeg har været i kontakt med Dansk rideforbunds formand for vores distrikt, Carl Christian Petersen, og vi valgte at aflyse, fordi så mange i hesteverdenen er bekymrede og flere stalde lokalt har valgt at lukke, forklarer formand for TØR, Charlotte Jensen.

Samtidig har rideklubbens bestyrelse også valgt at lukke stalden i i hvert fald 14 dage. Det betyder, at ingen heste kommer ind eller forlader stalden. Heller ikke private heste kan få lov til at komme ind på området i forbindelse med undervisning, fortæller formanden videre.