Agerskov-virksomhed lander kæmpe ordre

AGERSKOV: Fem af Agerskov-virksomheden Retaps design-glasflasker er på vej til Amerika.

- Vi er glade og meget stolte over, at det er lykkedes os at komme ind hos en landsdækkende detailkæde med mere end 2000 butikker på det amerikanske marked. Den amerikanske millionordre er med til at bekræfte os i, at der er et meget stort potentiale i vores produkter. Vi ser bl.a., at unge verden over stort set altid har en vandflaske på sig. Det er næsten blevet en del af beklædningen. Vi forventer en endnu større efterspørgsel både herhjemme og internationalt," siger adm. direktør, Niels Hasselholm, i en pressemeddelelse.

Retap blev grundlagt i 2009 med en vision om, at verdenshavene skal skånes for plasticflasker ved at få folk til at drikke vand af genopfyldelige glasflasker. Nu er virksomheden tættere på at nå sit mål.

- Vores mål er at bidrage til at gavne miljøet lokalt såvel som globalt. Vi tror på, at mange små skridt i den rigtige retning gør en stor forskel for miljøet på den lidt længere bane, siger Niels Hasselholm.

Medstifter af virksomheden, Lars Brøndum Petersen, fortæller i pressemeddelelsen, at de genbrugelige glasflasker er designet specielt til vand direkte fra vandhanen:

- Vi følte, at der måtte gøres noget og besluttede at designe en genbrugelig flaske i glas. Et år og mange designs senere lancerede vi Retap-flasken, som er blevet et hit, fordi flasken både er brudsikker og let.

Retap-flasken har vundet flere designpriser, bl.a. den anerkendte Reddot Design Award.

I dag sælges Retaps produkter i flere end 55 lande verden over.