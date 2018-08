Agerskov springer på cyklen

Agerskov: Det er efterhånden blevet fast tradition, at der hvert år holdes cykelløb i Agerskov - således også i år. Gadeløbet afholdes tirsdag den 7. august, og igen i år er der tre kategorier. Damemotionsholdet, der cykler 10 runder og herremotionsholdet, der cykler 15 runder. Begge førstnævnte starter klokken 18.30. Dertil kommer licensrytterne, der cykler 20 runder og begynder klokken 19.30.

En runde er på omkring to kilometer og går gennem Agerskov by - ikke mindst op ad den berygtede Engeris, der stiger støt over en strækning på 600 meter.

Man melder sig til på dagen, oplyser Erik Høiberg, der er sekretær i Agerskov Cykelklub, som står for arrangementet. Klubben satser på mellem 75 og 100 deltagere.

Der er start og mål ved brandstationen i Agerskov, hvorfra der køres mod Sønderbyen, til højre ad Engeris til Tingvejen, hvor der drejes til højre mod Elvej og retur til brandstationen. Af hensyn til rytternes sikkerhed bliver hele ruten afspærret fra klokken 18 til klokken 21 ved Hovedgaden, Engeris, Tingvejen, Elvej og Præstegårdsvej.Agerskov Cykel Klub håber på forståelse for sikkerhedsafspærringen fra beboerne i området, og opfordrer samtidig til, at man kommer og hepper på rytterne.- Sæt campingstole og borde ud på fortovet, sid og hyg jer med en god kop kaffe eller en kold øl. Al støtte fra jer vil være en stor opmuntring til rytterne om, at køre lidt hurtigere end de ellers kan, skriver klubben på sin hjemmeside./aki